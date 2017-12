Lúcio está voltando ao Palmeiras Para diminuir o drama das laterais do Palmeiras, em que nenhum jogador consegue se firmar, Lúcio vem aí. O jogador participou do treino coletivo desta quarta-feira, no time reserva, após quase quatro meses parado devido a uma grave lesão no tornozelo direito, que precisou ser operado. A outra novidade do treino foi a entrada do atacante Washington, que atuou ao lado de Gioino, com Marcinho sendo recuado para o meio-de-campo. Quem saiu do time foi o zagueiro Gláuber. Com isso, o esquema para o jogo de sábado contra o São Paulo, no Pacaembu, volta a ser o 4-4-2. ?E é bom que se diga que o São Paulo não será um time de bêbados, como andaram dizendo por aí?, afirmou Leão, sobre o fato de o adversário poupar nove de seus titulares para o clássico. ?Todos que estão lá têm qualidade. Quem é reserva vai entrar querendo mostrar serviço.? Sobre Lúcio, Leão disse que não vai se apressar para colocar o jogador em campo. ?Vamos ver primeiro como ele se comporta nos treinos?, avisou. Mas o lateral-esquerdo ficou feliz da vida por voltar a treinar: ?E não sinto mais dores. Não vejo a hora de jogar logo novamente.?