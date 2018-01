Lúcio estabelece novo recorde de seqüência sem faltas O zagueiro Lúcio estabeleceu no jogo deste sábado, entre Brasil e França, o recorde de maior tempo sem faltas de um zagueiro em Copas do Mundo. Com a falta que ele fez aos 25 minutos do primeiro tempo, o jogador acumulou 385 minutos (em cinco jogos) sem cometer uma infração em um Mundial, contra 383 minutos do zagueiro paraguaio Gamarra, que estava em vigor desde o torneio de 1998, na França. A marca de Gamarra havia sido estabelecida graças aos 23 minutos de prorrogação do jogo de sua seleção contra a França, pelas oitavas-de-final do torneio (quatro jogos). Este foi o minuto em que saiu o gol de Laurent Blanc, o "Gol de Ouro", já que naquela edição da competição as partidas que iam para o tempo extra terminavam assim que alguém marcasse o primeiro gol.