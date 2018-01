Lúcio fará cirurgia nos Estados Unidos O zagueiro brasileiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, está nos Estados Unidos onde fará na segunda-feira uma cirurgia no pé esquerdo, em razão de uma joanete que vem causando fortes dores e impedindo o campeão mundial de treinar normalmente. O atleta deve ficar engessado por seis semanas, informou neste sábado o médico do clube alemão, Thomas Pfeifer.