Lúcio fecha com o Bayern por 3 temporadas O zagueiro brasileiro Lúcio, que estava no Bayer Leverkusen, assinou contrato com o Bayern de Munique por três temporadas, segundo anúncio feito nesta quinta-feira pelo clube de Munique. Lúcio, de 26 anos, foi campeão do mundo com o Brasil na Copa do Mundo da Coréia e do Japão em 2002. O acordo havia sido costurado já no dia anterior, mas dependia dos exames físicos que Lúcio realizaria. Como passou nos testes, o contrato foi assinado. "Estamos mais que felizes com a confirmação desta contratação", assegurou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern. Lúcio deverá viajar amanhã para o Brasil para se concentrar com a seleção, que jogará contra a Argentina e o Chile nos jogos da fase de classificação para a Copa de 2006. Lúcio jogou no Guarani e depois se transferiu para o Internacional de Porto Alegre até 2000, ano no qual foi para o Leverkusen, clube com o qual chegou à final da Liga dos Campeões de 2002, competição que perdeu para o Real Madrid (2-1) em Glasgow.