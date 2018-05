Lúcio Flávio admite que elenco do Botafogo decepcionou O meia Lúcio Flávio reconheceu nesta quinta-feira que os jogadores do Botafogo não fizeram um bom Campeonato Brasileiro e que estão em débito com o clube. Para o jogador, a chance de dar a volta por cima será no domingo, contra o Palmeiras, no Engenhão.