Lúcio Flávio, sem medo do São Paulo O meia Lúcio Flávio, do Paraná Clube, garante chegar ao São Paulo sem nenhum medo ou complexo. "Se o clube me contratou é porque tenho qualidades para isso. Não tenho medo de ficar na reserva, sei que tenho condições de ganhar um lugar no time", afirmou o jogador, por telefone, desde São Sebastião, no Litoral Norte, onde passou suas férias. Leia mais no Jornal da Tarde