Lúcio Flávio vira herói no São Caetano O jogador de futebol precisa sempre estar preparado para os momentos mais difíceis de um jogo. É o que pensa o meio-campista Lúcio Flávio, que se tornou o herói do São Caetano na vitória, de virada, sobre o Corinthians, por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, mesmo jogando apenas nove minutos. Lúcio Flávio só foi chamado para ajudar o time aos 40 minutos para ocupar a vaga do atacante Fernando Baiano. Sua missão seria segurar a bola para garantir o empate, mas no minuto seguinte ele sofreu uma falta nas proximidades da grande área. Ajeitou a bola e bateu com categoria, sobre a barreira, superando o goleiro Fábio Costa que voou com a mão trocada, sem êxito. "Treino muito as cobranças de falta. Mesmo porque as chances que apareceram são raras. Hoje tive uma e converti, o que é fruto do trabalho de quem mesmo na reserva nunca desanima", comentou o jogador. O meia Éder estava mais preocupado em justificar sua expulsão, nos acréscimos, junto com Rodrigo, do Corinthians: "Ele (Rodrigo) veio me provocar, dizendo que jogava em time pequeno porque estava segurando a bola. Daí aconteceu a confusão". O técnico Péricles Chamusca gostou do time, apesar das dificuldades para virar o jogo. Já no intervalo ele reclamava da falta de "qualidade de definição", mas teve que se redimir com os dois chutes certeiros de Fabrício Carvalho e Lúcio Flávio. "Peguei bem na bola depois da falta e acho que o Fábio Costa não tinha mesmo como pegar aquele chute", explicou Fabrício, artilheiro do time, com 17 gols. Esta foi a nona vitória consecutiva em casa, o que representa 27 pontos. O time do ABC se manteve em quarto lugar, agora com 77, abrindo três pontos de vantagem em relação ao quinto colocado, o Palmeiras, que também briga por uma vaga na Copa Libertadores da América. Os dois próximos jogos do time serão decisivos, em confrontos diretos contra o Atlético-PR, em Curitiba, e depois em casa diante do Santos, respectivamente, líder e vice-líder. A equipe encerra sua participação na temporada contra o Atlético-MG, ameaçado de rebaixamento, em Minas Gerais.