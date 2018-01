Lúcio ganha chuteira de Roberto Carlos Um presente especial animou a tarde de hoje do lateral palmeirense Lúcio. Pouco antes do treino, o goleiro Marcos, de folga da seleção brasileira, fez visita aos colegas no CT trazendo nas mãos uma relíquia: a chuteira usada por Roberto Carlos no jogo de ontem entre Brasil e Argentina. Seminovo, o par era enviado especialmente para Lúcio usar nos próximos jogos da equipe. Após um primeiro ensaio com o calçado, o lateral, que já vem se destacando nas últimas partidas, descobriu mais um motivo para evoluir. "Essa está bem calibrada. Pega firme na bola", disse Lúcio, sem esconder a felicidade pelo brinquedo novo. Fabricada pela Nike sob medida para Roberto Carlos e personalizada com um número 6 no calcanhar, a chuteira caiu bem nos pés do palmeirense. "É número 38, ficou certinha. Sou muito fã dele. Fiquei feliz pelo presente. Estou bem, mas com ela vou dar uma melhorada. É levinha, vou correr bem mais." Após o treino, Lúcio revelou ter pedido o presente ao lateral do Real Madrid. "Antes do jogo com o Paraguai (pelas Eliminatórias), o Marcos ligou, passou o telefone para ele e eu pedi, pela admiração que tenho pelo futebol dele", contou. "Para mim, seria uma chuteira zerada (nova), mas essa foi melhor ainda porque é a que ele usou. Por coincidência, foi a que ele fez o gol ontem, deu aquela recuada para o goleiro." Lúcio estréia a chuteira mágica sábado, contra o Goiás. Já apegado, promete tratá-la com carinho. "Só vou treinar com ela na véspera de jogo, para amaciar. Treinando e jogando dura uns quatro meses, fazendo assim até mais."