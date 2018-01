Lúcio garante vitória do Bayer O brasileiro Lúcio marcou dois gols e garantiu a vitória por 3 a 1 do Bayer Leverkusen sobre o Eintracht Frankfurt, na rodada deste sábado do Campeonato Alemão. Lúcio marcou aos 22 e aos 37 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. O veterano Kirsten havia feito 1 a 0 para Bayer Leverkusen aos 21 do primeiro tempo e Yang empatado aos 13 do segundo. Com a vitória, o Leverkusen somou 49 pontos e alcançou o líder Bayern de Munique, que à noite enfrenta o vice Borussia Dortmund (48 pontos). Outra vitória por 3 a 1 foi a do Werder Bremen sobre o Hertha Berlim. O peruano Pizarro, mostrando bastante entrosamento com o brasileiro Aílton, marcou dois gols. Outros resultados: Colonia 1 x 1 Unterhaching, Múnich 1860 2 x 4 Bochum, Friburgo 0 x 0 Hamburgo.