Lúcio mais próximo da Roma, diz jornal O zagueiro Lúcio deve se transferir nas próximas 48 horas para a Roma, informou nesta terça-feira a edição do jornal esportivo La Gazzetta dello Sport. O clube italiano teria aumentado de 15 para 20 milhões de euros a proposta para o Bayer Leverkusen, onde ele joga há três temporadas. Segundo o diário italiano, o salário do brasileiro será de 3 milhões de euros anuais. Outras equipes da Itália, como a Juventus, também tem interesse no futebol de Lúcio.