Lúcio mantém esperanças do Leverkusen O zagueiro brasileiro Lúcio manteve as esperanças do Bayer Leverkusen de continuar na Primeira Divisão da Alemanha, ao marcar dois gols na vitória sobre o Arminia Bielefeld, por 3 a 1, neste domingo, em jogo válido pela 31ª rodada. Ansgar Brinkmann abriu o placar para o Arminia, aumentando o desespero da torcida local. Lúcio marcou duas vezes e Hanno Balitsch definiu o placar. Com este resultado, o Bayer, vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2002, soma 34 pontos e está na 16ª e antepenúltima colocação. À frente apenas do Nuremberg (30 pontos) e Energie Cottbus (26). Caem três clubes para a Segunda Divisão. Restam três rodadas. No outro jogo da rodada deste domingo o Hansa Rostock derrotou o Schalke 04 por 3 a 1.