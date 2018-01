Lúcio marca 2 na vitória do Bayer O zagueiro Lúcio mal chegou à Alemanha e já se adapta muito bem. O ex-jogador do Internacional de Porto Alegre marcou dois gols na goleada de 4 a 1 do Bayer Leverkusen, no clássico com o Colônia, na noite deste sábado, pela 21.ª rodada da Primeira Divisão da Bundesliga. O Bayer alcançou o Schalke04 na vice-liderança, com 40 pontos, dois a menos do que o líder Bayern de Munique. O Colônia foi para cima do Bayer, em Leverkusen, e assustou o time local, ao sair na frente com Dirk Lottner cobrando pênalti aos 8 minutos. A alegria durou até o segundo tempo, quando começou a reação do Bayer. Lúcio empatou aos 12 minutos, Ballack virou aos 20, Neuville fez o terceiro aos 33 e Lúcio fechou o marcador já nos acréscimos. A rodada começou na sexta-feira, com Eintracht Frankfurt 1 x Energie Cottbus 0. Neste sábado, jogaram: Schalke 2 x 1860 Munique 0, Bayern Munique 1 x Stuttgart 0, Hertha Berlim 1 x Wolfsburg 3 e Hamburgo 3 x Bochum 0. Para o domingo, estão previstas as partidas Friburg x Hansa Rostock e Borussia Dortmund x Werder Bremen. A classificação é a seguinte: 1) Bayern Munique, 42 pontos; 2) Bayer Leverkusen e Schalke, 40; 4) Borussia Dortmund, 36; 5) Hertha Berlim e Kaiserslautern, 34; 7) Wolfsburg, 31; 8) Friburg, 30; 9) Colônia, 29; 10) Werder Bremen e 1860 Munique, 27; 12) Eintracht Frankfurt, 26; 13) Hamburgo, 24; 14) Energie Cottbus, 23; 15) Stuttgart, Hansa Rostock e Unterhaching, 21; 18) Bochum, 18.