Lúcio muda o visual para agradar a mãe O lateral-esquerdo Lúcio, do Palmeiras, apareceu na Academia de Futebol com visual novo, de cabelo bem curto. Engana-se quem pensa que se trata de preocupação com a própria imagem. O lateral-esquerdo resolveu atender a um pedido de sua mãe, dona Célia. "Só cortei o cabelo porque tomei uma dura de minha mãe. Ela acha que eu tenho o rosto muito pequeno para usar um cabelo tão comprido". O novo corte, porém, coincide com uma relação difícil com a torcida palmeirense. Lúcio tem sido muito vaiado desde que perdeu o pênalti nas semifinais do Campeonato Paulista, contra o Paulista. "Não estou nem conseguindo dormir direito".