Lúcio opera tornozelo e passa bem O lateral-esquerdo Lúcio, do Palmeiras, passa bem depois da cirurgia a que foi submetido, nesta quinta-feira, no Hospital Santa Catarina. A operação, considerada um sucesso, foi para reconstruir um dos ligamentos do tornozelo esquerdo do jogador. Segundo a previsão dos médicos do Palmeiras, o lateral só poderá retornar ao futebol entre 60 e 90 dias.