Lúcio pode desfalcar seleção brasileira O setor defensivo - único que vem recebendo elogios do técnico Emerson Leão - pode sofrer um sério desfalque na partida contra a França, numa das semifinais da Copa das Confederações, marcada para esta quinta-feira de manhã (8 horas, de Brasília), na cidade de Suwon, na Coréia do Sul. Pelo segundo dia consecutivo, o zagueiro Lúcio não treinou com os demais companheiros. Com dores no pé direito, resultado de uma pancada sofrida na partida contra o Japão, o jogador vem sendo submetido a um tratamento intensivo e tem chances reduzidas de ser escalado, segundo avaliação do médico da seleção, José Luis Runco. Caso Lúcio seja mesmo vetado, o zagueiro Caçapa deve assumir a vaga, formando a dupla de zaga com Edmílson. A equipe realizou nesta quarta-feira, em Seul, seu último treino antes da partida contra os franceses. O técnico Emerson Leão não permitiu a entrada da imprensa, mas deu indicações de que deverá montar um esquema defensivo.