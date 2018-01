Lúcio pode trocar Palmeiras pelo Celta O futuro do lateral-esquerdo Lúcio, do Palmeiras, pode ser no futebol da Espanha. O empresário do jogador, Fred Souza, viaja na terça-feira para Vigo, onde vai ouvir a proposta do Celta. De acordo com Fred Souza, no entanto, Lúcio não é a prioridade do Celta. Há um jogador argentino e um uruguaio na frente. Mas, ao mesmo tempo, o empresário sabe que as negociações estão complicadas com esses jogadores. "A tendência é que não dê negócio (com o argentino e o uruguaio). Tanto é que vou ouvir a proposta do Celta na próxima semana", afirma o procurador. Segundo Fred, o negócio deve sair até quinta-feira.