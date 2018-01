Lúcio pode voltar logo ao Palmeiras O lateral-esquerdo Lúcio, operado no início de agosto, deve voltar a jogar antes que o previsto, segundo o médico do Palmeiras, Aldo Guida. A recuperação do jogador, que passou por uma delicada cirurgia no tornozelo direito, tem sido surpreendente e ele deve estar liberado para treinar, no máximo, em duas semanas. A previsão inicial era de que só voltasse em novembro. Nesta terça-feira, o lateral já começou a correr na esteira. ?A recuperação do Lúcio tem sido impressionante. Aquela previsão que nós tínhamos vai ser bem adiantada?, comentou Aldo Guida. O médico do Palmeiras descartou, porém, que o lateral já possa voltar no clássico contra o Corinthians, dia 16 de outubro, no Morumbi. O volante Reinaldo, que teve uma ruptura do músculo posterior da coxa direita, deve ficar mais duas semanas de molho, antes de voltar a treinar com bola. E o zagueiro Nen, o outro jogador do elenco do Palmeiras entregue ao departamento médico, só volta a campo o ano que vem - ele se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.