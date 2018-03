Lúcio se "apresenta" aos palmeirenses O lateral-esquerdo Lúcio considera o belo gol que fez contra o Joinville, no sábado, a sua ?apresentação?? aos torcedores do Palmeiras. Contratado este ano ? veio do Ituano ?, ele só agora consegue uma seqüência de jogos. ?Estou buscando meu espaço e foi como se gritasse para a torcida: ?Estou aqui, a vez é minha???. Mas Lúcio não se considera titular. ?Digo que estou jogando e vou procurar fazer cada vez melhor meu trabalho para não dar brecha aos outros??, disse o lateral, que espera fazer mais gols. ?Até pelo meu estilo. Se você joga sempre pela ala, fica manjado. Sou ofensivo e, com a bola, procurar avançar pelo meio.?