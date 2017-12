Lúcio se recupera e enfrenta a França O zagueiro Lúcio, que não treinou nos dois últimos dias em razão de uma contusão no pé, se recuperou e foi escalado pelo técnico Emerson Leão na zaga da seleção para a partida de logo mais, às 8 horas, contra a França, na cidade de Suwon, na Coréia do Sul, na segunda semifinal da Copa das Confederações. Lúcio vai formar a dupla de zagueiros com Edmilson. Nas demais posições, a mesma equipe que iniciou a partida contra o Japão, na última rodada da fase de classificação. O técnico da França, Roger Lemerre, mudou: Karembeu e Djorkaeff, que vinham sendo mantidos na reserva, começam jogando. A cidade de Suwon esperou com muita expectativa a partida entre Brasil x França, uma edição reduzida da final da Copa do Mundo de 98. A cidade foi quase toda enfeitada com as cores de Brasil e França. O estádio de Suwon, com capacidade para 40 mil pessoas, ainda não está lotado. Muita gente deixou para chegar ao estádio, com pouco mais de meia hora antes do início da partida. O estádio - construído para a Copa do Mundo de 2002, teve as obras interrompidas em 97, por falta de dinheiro. A prefeitura decidiu então pedir a ajuda da população. As obras foram concluídas e o torcedor que ajudou, ganhou de presente uma cadeira personalizada nos melhores lugares do estádio.