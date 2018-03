Lúcio também é cortado da Seleção Com uma entorse no joelho direito, o zagueiro Lúcio foi cortado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para o amistoso contra a Hungria, nesta quarta-feira, às 15h30, em Budapeste. O jogador se apresentou na noite de segunda-feira com dores no local e depois de ter passado por uma avaliação médica, o Dr. José Luis Runco decidiu pelo repouso do atleta. Lúcio torceu o tornozelo na vitória de sua equipe, o Bayer Leverkusen, sobre o Borussia Dortmund por 3 a 0, no sábado. Na segunda-feira, o atacante Adriano, também contundido, foi cortado da equipe. Parreira não deve chamar ninguém para ocupar as vagas. O treinador comanda um treino às 17 horas (horário local). Visita - A seleção brasileira recebeu nesta manhã a visita do Primeiro-Ministro da Hungria, Peter Medgyessy.