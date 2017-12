Lúcio também é liberado da seleção O zagueiro Lúcio, do Bayer Leverkusen, foi desconvocado nesta sexta-feira pelo técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, para os amistosos contra a França, quinta-feira, e a Catalunha, no dia 25. O jogador ainda se recupera de uma contusão e, por isso, foi poupado dos confrontos. Além de poupar Lúcio, a liberação do zagueiro também teve por objetivo atender um pedido da Federação de Futebol Alemã. Além dele, a entidade havia solicitado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) as desconvocações de seu companheiro de equipe e zaga, Juan, e do meia Zé Roberto, do Bayern de Munique. Ambas foram negadas. Mas Lúcio, assim como Marcos, Luís Fabiano e Felipe - todos desconvocados anteriormente -, irá se integrar à seleção no dia 28, para o jogo contra a Argentina, dia 2 de junho, pelas Eliminatórias.