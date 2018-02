Lúcio também é problema no Guarani A rotina de treinamentos do Guarani foi interrompida na segunda-feira com a contusão do zagueiro Bruno Quadros. Em um lance casual, o jogador acabou sentindo fortes dores no joelho esquerdo e passou por uma ressonância magnética para se ter noção da gravidade da contusão. Ele não voltará ao time em menos de duas semanas. Outro que vem reclamando de dores musculares é o atacante Lúcio. O jogador foi poupado do treinamento, mas não deve ser problema para enfrentar o Vila Nova pela Copa do Brasil. Esta partida ainda não tem data para acontecer. A CBF deve confirmar o primeiro confronto para o dia 19, em Goiânia. A partida de volta, em Campinas, também deve ser divulgada nos próximos dias. A diretoria continua com a proposta de reduzir o elenco. O primeiro a sair foi o lateral direito Marco Aurélio, que não vinha sendo aproveitado e tinha seu contrato vencendo no dia 30 de março. O técnico Giba já apresentou uma lista de possíveis reforços para o Campeonato Brasileiro, que para o Guarani começa dia 29, em casa, diante do Vasco da Gama. A comissão técnica também sofreu uma baixa: o auxiliar Jacenir acertou sua transferência para um time norte-americano, o Atlanta Silberbacks, da segunda divisão. Ele vai dirigir o time por três anos.