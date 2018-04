Lúcio treina e pode ser relacionado no Grêmio O lateral-esquerdo Lúcio treinou normalmente com o restante do elenco do Grêmio, nesta quarta-feira, e pode ser relacionado para enfrentar o Goiás, domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, em partida que pode colocar a equipe gaúcha na zona de classificação da Copa Libertadores.