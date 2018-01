Lúcio vai ao Roma, mas exige salário O zagueiro Lúcio admite se transferir do Bayer Leverkusen para o Roma, mas avisou aos dirigentes do clube italiano, que não vai aceitar ganhar menos do que recebe na Alemanha. ?Sei que o futebol italiano está atravessando um momento econômico complicado. Sei que o Roma está tendo de trabalhar com lucros menores, mas espero que isto não seja problema para a minha contratação. É preciso lembrar que não seria justo que eu ganhasse menos que o que recebo no Bayer?, argumentou ele. Roma e Bayer já teriam fechado um acordo para a transferência do zagueiro, por 15 milhões de euros.