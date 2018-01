Lucio vira estrela no futebol alemão O zagueiro brasileiro Lucio - que defendia o Inter de Porto Alegre e integrou a seleção olímpica do Brasil - se transformou na mais nova estrela do futebol alemão. O jogador foi o principal destaque na vitória de sua equipe - o Bayer Leverkusen - sobre o Colonia por 4 a 1, no sábado, e arrancou elogios entusiasmados do técnico da equipe Berti Vogts. Segundo o treinador, Lucio foi elevado à condição de ?jogador de classe mundial?. O tratamento se justifica. Além de se mostrar seguro na defesa, Lucio fez dois dos quatro gols de seu time. Ao ser perguntado por um jornalista se não havia uma maneira de parar Lucio, o técnico do Colonia respondeu com ironia. ?A única coisa que poderia fazer era pedir ao Vogts (Berti) que o colocasse no banco de reservas?, disse ele.