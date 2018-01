Lucro do Manchester aumenta 22% A diretoria do Manchester United comemorou o resultado financeiro do clube no exercício 2002/03, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o balanço, o clube registrou faturamento de 56 milhões de euros, o que representa um valor 22% maior em comparação com o exercício anterior. O resultado é conseqüência do sucesso da equipe nas competições continentais; do novo patrocínio da Nike e com a organização da final da Liga dos Campeões da Europa.