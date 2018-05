Lugano admite que São Paulo não esperava perder no Pacaembu

O líder do elenco do São Paulo admitiu a surpresa pela derrota por 1 a 0 em pleno Pacaembu para o The Strongest, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores. O zagueiro Diego Lugano, que ainda não estreou pela equipe, disse na saída do estádio que o resultado negativo era inesperado e agora, traz como impacto complicar a missão de se classificar para as oitavas de final da competição.

O uruguaio de 35 anos treina para recuperar a forma física antes da estreia e foi ao Pacaembu acompanhar a partida junto com o zagueiro recém-contratado Maicon. "Realmente ninguém esperava perder hoje. Acho que o time teve muito volume de jogo, criou muitas situações, teve muita bola parada a favor, mas não concretizou. E na Libertadores você paga caro por esses erros", afirmou Lugano.

O zagueiro foi contratado para atuar como um líder do elenco e veio com o aval do técnico Edgardo Bauza. Campeão da Libertadores pelo São Paulo em 2005, o defensor demonstrou preocupação com a situação do time no torneio. "Acho que essa derrota complica, complica muito a história do São Paulo na Libertadores. O time tem que melhorar e ter resultado", afirmou. Lugano ressaltou que apesar da derrota, pelo menos a equipe tem conseguido criar chances.

Em 2005 o defensor enfrentou o The Strongest em La Paz pela fase de grupos, em confronto que empatou em 3 a 3. A dificuldade em ganhar na altitude fez Lugano explicar que devolver uma vitória contra o The Strongest será complicado. "Se você começa uma fase de grupos perdendo em casa para um rival direto, obviamente que fica complicado. Agora tem cinco jogos e termos que ganhar quase todos. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade", comentou.

Bauza disse que o uruguaio vai estrear pelo São Paulo no próximo domingo, contra o Rio Claro, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O argentino não definiu se o zagueiro será escalado como titular ou fica como opção para entrar no segundo tempo da partida.