Lugano aponta o problema do São Paulo A falta de pressão. Para o zagueiro uruguaio Lugano, essa é a explicação para o fraco futebol que o São Paulo vem apresentando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Na avaliação dele, como não briga pelo título, nem por vaga na Copa Libertadores, o time entra em campo sem um objetivo a curto prazo. ?A gente reclama quando somos pressionados para ganhar, mas nesses momentos se percebe que a pressão é muito importante para motivar o jogador?, afirmou Lugano. O zagueiro uruguaio garante, no entanto, que a equipe será diferente quando passar a voltar as atenções para o Mundial de Clubes, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. ?O topo da minha preocupação é o Mundial, não o Brasileiro?, disse Lugano. ?Se formos para o Japão em 5º lugar no Brasileiro ou em 10º, será a mesma coisa.? Descanso - A comissão técnica do São Paulo também avalia que o cansaço físico e principalmente mental tem atrapalhado o rendimento do time. Por isso, depois do jogo contra o Juventude, sábado, no Morumbi, os titulares ganharão quatro ou cinco dias de folga. ?Será muito bom esfriar a cabeça e voltar só pensando no Mundial?, admitiu o meia Danilo, que já faz planos. ?Devo ir para minha cidade, Ibirá (MG), e ficar no meu sítio, sossegado.?