Lugano avisa: o foco agora é o Mundial ?A melhor coisa que me aconteceu nesta semana foi ter voltado a treinar aqui no São Paulo e sentir esse clima de Mundial. Só estou focado nisso e no objetivo de ser campeão.? Essa foi a promessa que o zagueiro Diego Lugano fez para si, depois de vivenciar a decepção da eliminação da seleção uruguaia da Copa do Mundo pela Austrália, na repescagem por uma vaga. O zagueiro chegou de Sydney na sexta-feira. Folgou no fim de semana e se reapresentou na manhã de segunda-feira junto com os demais atletas do São Paulo. Mas nem esses dias de descanso foram suficientes para apagar do rosto do uruguaio as marcas de abatimento. ?Vou carregar essa dor por muito tempo. Talvez até pelo resto da vida. Mas fizemos tudo que estava ao nosso alcance?, lamentou. A decepção de Lugano se misturava com um pouco de revolta contra o árbitro dinamarquês Claus Bo Larsen, que comandou o primeiro confronto do ?mata-mata? pela repescagem, e ainda contra os cartolas da Federação Uruguaia, que ficaram devendo no planejamento da longa viagem à Austrália, para o jogo de volta. ?Foi uma injustiça. Injustiça! No jogo de Montevidéu, o juiz deixou de marcar dois pênaltis. Era para ter sido 3 a 0. E outra: a nossa viagem até lá foi muito cansativa. Enquanto os australianos retornaram em avião fretado, deitados e recebendo massagem, nós fomos em vôo de carreira, com escala em Santiago (Chile) e Auckland (Nova Zelândia), e ainda na classe econômica, de perna encolhidas?, disse Lugano. Lugano só não imaginava que em seu retorno ao Brasil fosse receber tanta força para se recuperar desse baque que sofreu na carreira. ?Eu sabia que aqui no São Paulo todos estavam torcendo por mim, por saberem da importância que isso tinha. Muita gente também ficou triste com a minha derrota. Essa é mais uma comunhão que tenho com esse País?, afirmou. Mas pelo menos para alguma coisa a partida com a Austrália serviu. Lugano pôde ver em ação o meio-campista Harry Kewell, de 27 anos e reserva do Liverpool ? o provável adversário do São Paulo no Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado no mês que vem, no Japão. ?Já o conhecíamos das Eliminatórias passadas. É um bom jogador, sim. Forte, habilidoso, com um bom porte físico. Quando entrou, realmente deu uma complicada no jogo para o Uruguai?, elogiou. O zagueiro tem presença garantida na partida de domingo, com o Fortaleza, na capital do Ceará ? a penúltima do São Paulo antes de embarcar para o Japão. E um primeiro teste para o técnico Paulo Autuori saber em que nível os jogadores considerados titulares estão, depois de serem afastados do Brasileiro visando a uma preparação específica para o Mundial que o São Paulo disputará no Oriente. Em razão das partidas pela seleção uruguaia, Lugano ficou de fora desse planejamento, mas nem pensa em pedir seus dias de descanso. ?Só joguei na quarta-feira passada. Até a partida com o Fortaleza serão cerca de dez dias sem jogar. Acho melhor voltar, jogar e arrumar os detalhes que estão faltando para o Mundial. Esses acertos só são possíveis nas partidas. A hora é de entrosar, aperfeiçoar e voltar a jogar pela memória, como acontecia na Libertadores, quando você sabia o que um companheiro ia fazer mesmo sem olhar para ele. Esses dois jogos serão suficientes para tudo isso?, garante Lugano.