Lugano chega e diz que Uruguai quer a vitória contra o Brasil

O zagueiro Diego Lugano, ex-São Paulo, disse nesta terça-feira que não entende como Rogério Ceni não está na Seleção Brasileira. "Ele é o melhor goleiro do Brasil", disse o uruguaio, capitão da 'Celeste', que enfrenta nesta quarta a Seleção Brasileira, no Morumbi. "E além de ser um grande goleiro, Rogério é um baita cara, que me ajudou bastante no São Paulo." A seleção uruguaia desembarcou no Aeroporto de Guarulhos às 17 horas desta terça. Mais de 20 uruguaios, residentes em São Paulo, foram recepcionar os jogadores - um dos torcedores vestia uma camisa de Ghiggia, carrasco do Brasil na Copa de 1950. Lugano foi disparado o mais aclamado - ganhou beijos, abraços e foi atencioso com todos. "É muito bom receber esse carinho", disse o zagueiro, abraçado a Domingos Macri, tio de sua esposa, Carina, e que mora na capital paulista há 23 anos. "Diego é um cara fantástico", disse o tio 'Mingo'. Do aeroporto, os jogadores foram para o Hotel Hilton e, em seguida, rumaram ao Morumbi, para fazer o reconhecimento do gramado. Questionado se espera ter o nome gritado pelos são-paulinos antes ou durante a partida, Lugano sorriu. "Seria estranho se isso acontecesse, já que estou jogando como visitante." E emendou: "Ganhei títulos com o São Paulo e isso é importante, mas o mais legal é o respeito, que era recíproco e que vou guardar para o resto da vida." O uruguaio admitiu ter "saudade" dos tempos de Tricolor, mas evitou fazer promessas sobre um possível retorno. Ele disse estar feliz no Fenerbahçe, da Turquia, onde é treinado por Zico e tem como companheiros os brasileiros Edu Dracena, Alex e Deivid. Sobre o jogo desta quarta-feira, Lugano disse que "é possível vencer o Brasil". Lembrou que o Uruguai não perde para o time brasileiro há oito anos e que uma derrota seria catastrófica em termos de classificação. "Já perdemos pontos importantes para o Chile [empate em 2 a 2, em Montevidéu, domingo]. Não podemos perder de novo." O técnico Oscar Tabarez fará algumas mudanças no time. A principal está no esquema: sai o 4-3-3 e volta o 4-4-2. Com isso, o atacante Vicente Sánchez e entra o volante Ignácio Gonzalez. Machucado, o cabeça-de-área Diego Pérez dá lugar a Arevalo Rios. Tabarez pode mexer também na lateral direita, tirando Andrés Scotti e escalando Maxi Pereira. Nesta terça, o Uruguai teve uma baixa de última hora: o atacante Mario Regueiro, do Murcia, abandonou o time de manhã, em Montevidéu, pouco antes do embarque para São Paulo. Regueiro comunicou sua decisão ao técnico Oscar Tabarez, justificando que não se sentia mais confortável na equipe. Alegou ainda que precisa resolver problemas particulares na capital uruguaia. O técnico exigiu que ele fizesse o pedido de dispensa por escrito. Regueiro aceitou e redigiu a carta na mesma hora. Após três rodadas das Eliminatórias, Regueiro, ex-Valencia, atuou apenas 25 minutos, substituindo a estrela Diego Forlán, no segundo tempo dos 5 a 0 sobre a Bolívia, em Montevidéu. Regueiro reclamou que não vinha tendo oportunidades. Regueiro foi o segundo jogador a pedir dispensa da Celeste em menos de uma semana. Na quinta-feira passada, o volante Pablo García, ex-Real Madrid e atualmente companheiro de Regueiro no Murcia, disse que seu ciclo na seleção havia acabado. Os colegas de García e o técnico Tabarez ainda tentam fazê-lo mudar de idéia.