Lugano confia em classificação do Uruguai na Copa do Mundo

O zagueiro Diego Lugano, capitão da seleção uruguaia, afirmou que o Grupo A da Copa do Mundo, que além da Celeste conta com França, México e África do Sul, é equilibrado, mas ao mesmo tempo o jogador se mostrou confiante quanto às chances de classificação de sua equipe às oitavas-de-final.

"É um grupo muito forte, mas tenho certeza que faremos uma boa Copa", disse o ex-zagueiro do São Paulo e que atualmente defende o Fenerbahce, da Turquia.

"A França é uma grande equipe, o México tem um estilo de jogo similar ao nosso e a África do Sul, por ser a anfitriã, será um rival difícil, mas acho que nenhuma dessas seleções é mais forte do que a do Uruguai", explicou.

Os uruguaios estrearão na Copa contra os franceses, em 11 de junho, na Cidade do Cabo. Cinco dias depois, em Pretória, a adversária será a seleção do país-sede do torneio, a África do Sul. A última partida da equipe na primeira fase está marcada para o dia 22, contra o México, em Rustenburgo.