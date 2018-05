Lugano defende Lucão após falha no clássico contra o Corinthians

Contratado para ser o líder do elenco do São Paulo, o zagueiro Diego Lugano não esteve em campo na derrota para o Corinthians, por 2 a 0, domingo à tarde. Seu substituto no time titular, o jovem Lucão, de 19 anos, falhou nos dois gols corintianos, dando inclusive a assistência para Lucca abrir o placar.

Nesta segunda-feira o defensor uruguaio concedeu entrevista ao SporTV e defendeu o jovem, que tem idade para estar no time júnior ainda. "Futebol é coletivo. Não acredito em vilão nem herói. É coletivo e todo mundo que entra no campo, o mais novo ou mais experiente, está exposto em fração de segundo a acertar ou errar. Nesse caso específico, Lucão é um menino novo, é do clube, titular do São Paulo, joga na seleção brasileira (olímpica), profissional, competitivo, com muito compromisso", disse o uruguaio.

Assim como fez mais cedo o meia Michel Bastos que tem usado a braçadeira de capitão, Lugano defendeu o colega de elenco e foi mais longe, usando de sua credibilidade com o torcedor para pedir que o são-paulinos tenham paciência com Lucão.

"Se eu posso fazer com que o torcedor me escute, gostaria que o torcedor avalie o profissionalismo, o compromisso, caráter, coragem do menino de sempre ir para a frente e ir jogando, de assimilar um erro e nunca se esconder. Isso é valioso em um jogador, muito mais que um erro ou acerto. É uma fração de segundo que acontece e vai continuar acontecendo sempre", comentou.

A expectativa é que Lugano possa reestrear pelo São Paulo no domingo, contra o Rio Claro, no Pacaembu. O técnico Edgardo Bauza pediu à diretoria a contratação de mais um zagueiro, que será Maicon, ex-capitão do Porto, de Portugal. Dos demais quatro defensores que ele tem à disposição, três são regularmente convocados para as seleções de base (Rodrigo Caio e Lucão na olímpica, Lyanco para a sérvia sub-20) e Breno sofre com seguidas lesões na sua volta ao futebol.