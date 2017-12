Lugano desconhece interesse do Real Lugano não recebeu ainda uma oferta oficial do Real Madrid, apesar de seu nome ser cotado, pelos jornalistas espanhóis, como um dos possíveis reforços do time. ?Há muita especulação, coisas que os jornalistas falam. O que eu tenho certeza, no momento, é que vou disputar o Mundial Interclubes pelo São Paulo, disse o jogador. O uruguaio é o primeiro nome da lista de Vanderlei Luxemburgo, caso o Real Madrid vá às compras para substituir o argentino Walter Samuel, vendido para a Inter de Milão por US$ 16 milhões (R$ 38,4 milhões). Atualmente, o Real tem os zagueiros Helguera e Pavón, que começam a temporada como tiulares. Há ainda o zagueiro inglês Woodgate, contratado há um ano e que nunca atuou, por conta de contusões. Agora, está recuperado e Luxemburgo analisa o seu futebol. Se não gostar, as chances de Lugano aumentam. A seu favor, ainda existe o fato de ser considerado jogador comunitário e por contar da ascendência espanhola e de ter Juan Figer como dono da metade de seu passe. Figer tem um espaço muito grande para negociar com o Real Madrid. Ele foi o intermediário nas contratações de Júlio Baptista, do Sevilla, e de Robinho, do Santos. ?Ele é que cuida da minha carreira, mas realmente não existe nada concreto. Nem quero pensar nisso e também deixei de pensar no Mundial. Minha intenção é me dedicar ao jogo contra o Figueirense. Está mais do que na hora de fazer a nossa camisa valer e tirar o São Paulo dessa situação em que estamos.? Quem deixou o São Paulo, pelo menos até o final do ano, foi o meia Marco Antonio, que se transferiu para o Santo André. A diretoria diz que sua saída não tem nada a ver com a chegada de Richarlyson. É outro negócio. Marco Antonio formará dupla com Rafinha, que também é jogador do São Paulo e está, há seis meses, em Santo André. Ele foi cedido como parte da negociação do zagueiro Alex. A decisão do clube em cedê-lo, a princípio desagradou Marco Antonio, mas ele aceitou em virtude da dura concorrência por um lugar no time. Ele, que chegou a ter o status de ?primeiro reserva?, perdeu espaço para Souza e, em seguida, para Hernanes, também das categorias de base. E, com a chegada de Richarlyson, dificilmente conseguiria um lugar no banco de reservas. Nesta segunda-feira, o time de juniores estreou no Campeonato Paulista com uma vitória por 6 a 0 contra o Primavera, em Indaiatuba. Vandinho, que veio do Paraná Clube, Correia, que saiu do Corinthians, e Chumbinho, que os diretores querem transformar em ?Da Silva?, fizeram dois gols cada um.