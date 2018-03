Lugano desfalca o São Paulo domingo Lugano é outro desfalque do São Paulo. Ele está fora da partida contra o Vasco, domingo, em São Januário, ainda por conta do pisão na perna de Leandro, meia do Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Será convocado para a Seleção Uruguaia, que enfrenta Venezuela e Peru pelas Eliminatórias do Mundial, e deverá ficar fora do jogo contra o Cruzeiro, no Morumbi. O São Paulo pedirá que ele se apresente apenas dia 29, mas o Uruguai fará valer seu direito de contar com o jogador uma semana antes dos jogos das Eliminatórias. Assim, Lugano, um dos principais jogadores do time, terá participado apenas de dois dos seis primeiros jogos do time. É uma chance a mais para Alex, que não teve chances com Leão, mas que é bem mais aproveitado por Paulo Autuori. É uma chance também para que o treinador comece a implantar o esquema com apenas dois zagueiros de área, seu sistema favorito. Nesse caso, quem está ganhando espaço é Marco Antônio. Ele tem treinado bem e Autuori se decepcionou com a atuação de Souza contra o The Strongest, pela Copa Libertadores.