Lugano dispensa folga e treina para acelerar reestreia pelo São Paulo

Apesar de toda a equipe do São Paulo ter ganho folga neste domingo, o zagueiro Diego Lugano decidiu comparecer ao CT da Barra Funda para aprimorar a forma física. O uruguaio teve a supervisão dos fisioterapeutas, que coordenam os exercícios em conjunto com a preparação física. Segundo o São Paulo, Lugano "deu mais um importante passo no seu processo de condicionamento para ficar à disposição do técnico Edgardo Bauza".

A rotina do defensor conta com atividades aeróbias e de fortalecimento muscular, mas ainda não há uma previsão para o retorno aos treinamentos com bola, no gramado. Lugano, assim como o resto dos são-paulinos, passa por um trabalho de prevenção de lesões na pré-temporada.

A comissão técnica do São Paulo acredita que a preparação pode deixar Lugano pronto para jogar pelo menos a partida de volta contra o Cesar Vallejo, do Peru, pela primeira fase da Copa Libertadores, no dia 10 de fevereiro, no Pacaembu.

Bauza aguarda a liberação do departamento médico para poder contar com o zagueiro. Enquanto isso, o treinador monta a dupla de defesa com Breno e Rodrigo Caio, que foram titulares no amistoso contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira.