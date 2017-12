Lugano é convocado para a seleção Diego Lugano completou 24 anos na terça-feira, mas ganhou o presente nesta quarta: o técnico Jorge Fossati anunciou a lista dos convocados do Uruguai, que enfrentará o Paraguai, dia 17, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. O zagueiro do São Paulo, pela primeira vez, foi convocado para vestir a camisa da Celeste Olímpica. A convocação do jogador é uma vitória do presidente do clube do Morumbi, Marcelo Portugal Gouvêa, que o trouxe do futebol uruguaio em 2002, sem a indicação do então técnico Oswaldo de Oliveira. O fato causou um mal-estar entre diretoria e comissão técnica. E há quem diga que foi um dos motivos da saída do treinador do comando do São Paulo. Nas Eliminatórias, a situação do Uruguai não é nada fácil. A seleção ocupa apenas a sétima colocação, com 11 pontos. Lugano, porém, acredita que não será difícil reverter a situação e brigar ainda por uma vaga para a Copa do Mundo da Alemanha. ?Não acredito que a seleção esteja passando por uma crise?, disse o jogador uruguaio, atualmente um dos mais queridos da torcida do São Paulo ? a sua camisa é a mais vendida. Nos jogos contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana, Lugano foi chamado de violento, mas rebate: ?Não tenho que provar nada para ninguém?.