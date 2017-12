Lugano e Rondón em lados opostos O uruguaio Diego Lugano Alfredo Morena e o venezuelano Alexander Rondón Herédia treinam todos os dias no CT do São Paulo. Só isso - até o castelhano em que se expressam tem diferenças - os une na aventura em busca de sucesso no melhor futebol do mundo. Quem é titular e amado pela torcida, chegou em 2003 sob desconfiança e respaldado apenas pela indicação de Juan Figer, empresário amigo do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Quem tem apenas seis meses para garantir novo contrato chegou em julho, indicado por Cuca e com fama de titular da Seleção Venezuelana. O ídolo Lugano, que chegou sem currículo e com poucas partidas no Nacional de Montevidéu, e agora é titular da Seleção Uruguaia, não tem conselhos a dar ao esquecido Rondón, atacante sem gols, não mais convocado para a Seleção de seu país. Rondón não dá entrevistas. Explicou aos assessores de imprensa do clube que não tem explicações a dar. Que só pode jogar bem se for escalado. Tem medo de expor esse pensamento cartesiano e desagradar a Leão. Junto aos companheiros é alegre e comunicativo. "Ele é muito mais brincalhão do que eu. Nunca está triste", diz Lugano. Em sua apresentação, Rondón falou. Mostrou-se confiante em alcançar sucesso no Brasil. Estreou dia 20 de julho, na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio. Entrou no segundo tempo, com boa movimentação. Dias depois, vitória por 1 a 0 em casa - chutou na trave, com o goleiro batido. Lugano teve, também, um início ruim, mas conseguiu se superar. Hoje, é aplaudido até quando erra um passe. Quando faz falta, a torcida vibra. Já foi procurado por três empresas de roupa esportiva para que utilize seus produtos. Aceitou, mas prefere um contrato de exclusividade para 2005. A lógica prevaleceu. Zagueiro uruguaio tem mais chance de vencer do que atacante venezuelano. Estranho é que a mesma diretoria haja feito os dois negócios. Não se pode acertar sempre.