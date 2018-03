Lugano elogia Ceni e a postura ofensiva do São Paulo em goleada sobre a Ponte

O zagueiro Diego Lugano elogiou o esquema tático ofensivo e a postura do técnico Rogério Ceni na vitória do São Paulo por 5 a 2 sobre a Ponte Preta, neste domingo, no Morumbi. O uruguaio, que começou o confronto no banco de reservas, entrou aos 16 minutos do segundo tempo, na vaga de Cícero.

"Rogério tem um jeito de trabalhar especial. Ele quer o São Paulo sempre ofensivo, atacando o adversário, e com a posse de bola. Ainda temos muito para crescer", disse o defensor, otimista após o triunfo no confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Autor de três gols na Ponte Preta, o atacante Gilberto foi outro jogador que destacou a interferência direta de Ceni na postura ofensiva do time.

"Estivemos sempre com a posse de bola. Tomamos um gol muito rápido, mas tivemos tranquilidade para conseguirmos reagir e empatar. Esse gol (de empate) foi importante para termos o controle do jogo. A intenção era sufocar o time deles e conseguimos. O São Paulo soube pressionar, subir a marcação, para recuperar a posse de bola", enfatizou.