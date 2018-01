Lugano está sendo observado pelo Real O zagueiro uruguaio Diego Lugano pode deixar o São Paulo e se transferir para o Real Madrid, da Espanha. A informação é do jornal espanhol Marca. Lugano, de 24 anos, estaria sendo observado por dirigentes do clube madrilenho desde o jogo entre Brasil e Uruguai, em março, pelas Eliminatórias da Copa. O fato do empresário de Lugano ser o uruguaio Juan Figer - o mesmo de Vanderlei Luxemburgo, treinador do Real - facilitaria a transação. O zagueiro tem contrato com o São Paulo até abril de 2007, porém, uma cláusula no acordo prevê que o clube do Morumbi tem de liberá-lo, caso receba boa proposta do futebol europeu. Lugano também estaria sendo pretendido pela Internazionale, de Milão, e pela Juventus, ambas da Itália. O clube de Turim poderia levar o defensor do São Paulo para o lugar do compatriota Paolo Montero. O atacante Grafite será submetido a uma cirurgia no joelho direito, nesta terça-feira à tarde, no Hospital do Coração (HCor). A operação será realizada em razão do rompimento nos ligamentos laterais do joelho do jogador. O médico Renê Abdalla, responsável pela cirurgia, estima que Grafite só voltará aos gramados em dois meses, o que o deixará fora do restante da Taça Libertadores.