Lugano estréia contra o Atlético-MG O zagueiro uruguaio Lugano, considerado um dos pivôs da demissão do técnico Oswaldo de Oliveira, poderá, enfim, fazer sua estréia no time do São Paulo. O jogador deverá enfrentar o Atlético Mineiro neste domingo, em Belo Horizonte, em susbtituição a Jean, que cumpre suspensão automática. Diego Lugano foi contratado sem que Oswaldo fosse consultado e acabou sendo preterido pelo treinador. A insistência dos dirigentes em colocá-lo em campo irritaram Oswaldo e as divergências evoluíram para a suspensão do contrato. ROJAS - O técnico interino Roberto Rojas se mostrou satisfeito com o desempenho do time no empate por 0 a 0 diante do Goiás, nesta quarta-feira, em Goiânia, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. "Não podíamos nos expor demais. Marcamos forte e procuramos aproveitar os contra-ataques. Saímos com um bom resultado", avaliou. Com o empate, o São Paulo precisa vencer o jogo da volta, dia 15, no Morumbi. "O resultado não foi ruim. Agora só depende da gente. Com o apoio da torcida temos tudo para conseguir a classificação", disse o atacante Reinaldo.