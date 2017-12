Lugano evita polêmica com Mário Sérgio Diego Lugano não quis estender a polêmica criada pelo técnico do Atlético-PR, Mário Sérgio, que o ofendeu após o jogo de domingo, em que o jogador do São Paulo, sem intenção, deu uma cotovelada no zagueiro Igor. O treinador disse que o uruguaio era mau-caráter, vagabundo, pilantra e marginal. "A história dessa pessoa fala por si só. O mais importante é que eu falei com o Igor, através do Fabiano, que é muito amigo dele, e ele está bem. Reconheceu que foi um acidente. Era isso que importava", afirmou Lugano. "Não pretendo processá-lo. Se acontecer isso (vai depender da diretoria do São Paulo, que estuda a possibilidade), vou consultar a minha família antes." Mário Sérgio se desculpou nesta segunda-feira com Lugano. O treinador do Atlético-PR reconheceu que as suas declarações foram exageradas. "Retiro tudo o que eu disse. Peço desculpas ao Lugano e espero que ele me perdoe. Fiquei muito nervoso na hora, mas, depois de ver as imagens da televisão, vi que foi acidental. É que o Igor é um menino muito querido aqui", justificou o técnico.