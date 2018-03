Lugano exalta torcida do São Paulo e projeta clássico: 'Tabu é para ser quebrado'

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, disse nesta quarta-feira que o elenco tricolor precisa ter em mente a grandeza e a história do clube para entrar ainda mais motivado para o clássico desta quinta com o Palmeiras. As equipes se enfrentam às 20h30 no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

"Serão 11 contra 11, e fatores técnicos, táticos e emocionais vão decidir o jogo", analisou. "Na preparação até o jogo, é bom o jogador relembrar o time que está representando, a torcida, a grandeza, a história, a responsabilidade... Tudo tem peso. A responsabilidade deles é entrar em campo e fazer um bom resultado."

Lugano minimiza o fato de o São Paulo jamais ter conseguido somar pontos no Allianz. "Tabu é feito para ser quebrado. Não é uma final, nem um jogo que define tanto coisa, mas seria bom ter esse resultado positivo. Neste caso, (o apoio da torcida) é uma motivação."

O ex-zagueiro exaltou a torcida tricolor, que compareceu em peso no treino desta quarta no CT da Barra Funda. "O treino normalmente é fechado, mas vendo a manifestação, a intenção da torcida em apoiar no momento difícil, achamos que o melhor para a instituição, para os jogadores, todo mundo, era essa sinergia. É sempre positivo. Isso está fazendo o São Paulo diferente no mundo do futebol."

O dirigente ainda comentou a mudança de tom em protestos recentes dos torcedores. Há duas semanas, um grupo consideravelmente menor veio ao CT para protestar contra o time e pedir a demissão do técnico Dorival Junior. Nesta quarta, o nome do treinador foi um dos que foram gritados em forma de apoio pelos torcedores.

"Existem milhões de torcedores do São Paulo, então existem diversas opiniões sobre diversos jogadores e treinadores", afirmou Lugano. "Mas sabemos que acima de qualquer jogador, treinador, diretor ou presidente, está a instituição. É essa a energia que a torcida vem passando."