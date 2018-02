Lugano faz um alerta para os uruguaios O zagueiro Lugano já conhece bem o futebol brasileiro. Titular do São Paulo, ele deu alguns conselhos para seus companheiros da seleção uruguaia, que enfrenta o Brasil nesta quarta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa. "Os jogadores brasileiros são imprevisíveis e não temos que dar espaços a eles", avisou Lugano, que será titular do Uruguai no jogo em Montevidéu. "Não existe um método para marcá-los." Além de reconhecer o talento do time do Brasil, Lugano lembrou que há uma motivação extra para os brasileiros na partida desta quarta-feira. ?Eles têm uma pedra em suas chuteiras, pois há mais de três décadas (29 anos) não conseguem vencer em Montevidéu", afirmou o zagueiro, que, no entanto, sabe da força da camisa uruguaia. "Os brasileiros nos respeitam como poucos o fazem."