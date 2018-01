Lugano festeja gol no Maracanã O zagueiro uruguaio Lugano, autor do gol que garantiu a classificação do São Paulo para a etapa internacinal da Copa Sul- Americana, era um dos jogadores mais felizes após a partida. ?Fico feliz em ter ajudado o meu time a conseguir a classificação", disse o atleta. De acordo com o técnico Roberto Rojas, a vantagem que o São Paulo trouxe para este jogo decisivo foi fundamental para a garantia da vaga. ?Foi muito útil para nós. Sabíamos que o Fluminense viria com tudo e aproveitamos os espaços", afirmou o treinador, ressaltando que o Tricolor paulista somente conseguiu o gol quando passou a jogar pelas laterais e parou de afunilar pelo meio. Quando soube da provável demissão do técnico do Fluminense, Joel Santana, Rojas foi enfático. ?É lamentável. Sempre tentamos fazer o melhor trabalho, nem sempre os atletas assimilam o que queremos", disse Rojas, fazendo uma generalização sobre o cargo de treinador no Brasil. O lateral-esquerdo Fabiano, que entrou no segundo tempo, e foi o autor da jogada que resultou no gol de empate, ressaltou a qualidade do grupo, destacando os jogadores que supriram as ausências do atacante Luis Fabiano e do lateral direito Gabriel. O jogador, que ficou na reserva por ter sido poupado, já que recuperava de uma contusão, também ficou feliz por ter colaborado com a classificação do São Paulo. ?Entrei para mudar o quadro quando estávamos perdendo, ainda bem que consegui colaborar."