Lugano ganha descanso e não é relacionado para jogo do São Paulo

O técnico Edgardo Bauza, do São Paulo, divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados para enfrentar o Novorizontino, pelo Campeonato Paulista, sem a presença do zagueiro Diego Lugano. Após estrear no último domingo, contra o Rio Claro, o uruguaio será preservado até mesmo do banco de reservas para ganhar descanso e continuar a programação individual de readaptação física.

Sem ser relacionado, Lugano vai dar lugar a Maicon no time titular. O defensor recém-contratado por empréstimo vai estrear ao lado de Rodrigo Caio no setor na partida desta quarta-feira, no estádio do Pacaembu. Outra novidade será no banco de reservas, com a chegada de Daniel. O meia pela primeira vez está relacionado para um jogo neste ano, já que se recuperava de uma contratura na coxa direita.

As baixas para a partida são o zagueiro Breno (tendinite no joelho direito), o atacante Wilder (aprimora a forma física após ser liberado para conhecer a filha, na Colômbia) e o atacante João Paulo (fratura por stress). A equipe titular deve começar o jogo com: Denis; Caramelo, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley, Michel Bastos e Rogério; Alan Kardec.

O São Paulo contratou na noite de segunda-feira o atacante Heron, de 18 anos. O jogador veio da Desportiva (ES) em empréstimo de dois anos. A negociação integra uma parceria entre os clubes e em contrapartida o time do Morumbi deve ceder três atletas, além de promover intercâmbios técnicos. O São Paulo tem o direito de compra de 60% dos direitos econômicos de Heron a partir do primeiro ano de empréstimo.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Bruno, Mena, Carlinhos e Mateus Caramelo

Zagueiros: Rodrigo Caio, Maicon, Lucão e Lyanco

Volantes: Thiago Mendes, Hudson, Wesley e João Schmidt

Meias: Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos, Centurión e Daniel

Atacantes: Alan Kardec, Calleri, Rogério, Kieza e Kelvin