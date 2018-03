Lugano: gota d´água para demissão A reação do uruguaio Diego Lugano foi de pânico ao saber que havia sido pivô da saída do técnico Oswaldo de Oliveira do São Paulo. Sobrou constrangimento ao jovem jogador (21 anos) ao tomar conhecimento daquele que teria sido o último diálogo entre o ex-treinador e o presidente Portugal Gouvêa. ?Por que o Lugano não jogará contra o Figueirense??, teria perguntado o cartola após o treino de sábado. ?Porque o senhor contrata, mas quem escala sou eu. E o Lugano não está pronto?, respondeu Oswaldo. ?Eu contrato, mas também dispenso. A partir de agora você não é mais o treinador do São Paulo?, disse o presidente. Leia mais no Jornal da Tarde