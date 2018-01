Lugano: mais um uruguaio na história O uruguaio Lugano tem certeza de que seu nome está gravado na história do São Paulo ao lado dos de seus compatriotas Forlán, Pedro Rocha e Dario Pereyra. O zagueiro estava entusiasmado com tudo o que havia acontecido em sua carreira em tão pouco tempo. "Estou sentindo muito orgulho, me considero um embaixador do Uruguai aqui no Brasil. Nunca imaginei que veria tantas bandeiras do meu país entre os torcedores no Morumbi." Durante a comemoração em campo, Lugano "roubou" a bandeira do Uruguai de um torcedor, que só a entregaria se o zagueiro desse a camisa em troca. O sucesso de Lugano foi reconhecido pela imprensa uruguaia. "Fiquei sabendo que fui capa da maioria dos jornais de lá. Muitos jornalistas já me ligaram. É uma satisfação enorme honrar a tradição do Uruguai." Lugano diz que não recebeu nenhuma proposta da Europa.