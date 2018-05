Lugano marca e classifica Fenerbahçe na Liga Europa O zagueiro Diego Lugano foi fundamental nesta quarta-feira para garantir a classificação do Fenerbahçe à próxima fase da Liga Europa. O uruguaio marcou o gol do time turco na vitória por 1 a 0 sobre o Twente, da Holanda. O triunfo conquistado fora de casa, na cidade holandesa de Enschede, garantiu a primeira colocação do Grupo H, com 12 pontos.