Lugano pode desfalcar o São Paulo em possível final Depois da informação de que o Betis pretende contar com o atacante Ricardo Oliveira antes do término da Libertadores da América, o São Paulo também pode ficar sem o zagueiro Diego Lugano caso o clube avance à final da competição sul-americana. Isso porque o defensor foi convocado pelo técnico da seleção uruguaia, Oscar Washington Tabárez, para o amistoso contra o Egito, no Cairo. O confronto com os egípcios está marcado para acontecer no dia 16 agosto, data da segunda partida da decisão do torneio - o primeiro jogo será disputado no dia 9. Por se tratar de uma data determinada pela Fifa, os clubes são obrigados a liberar os jogadores. A diretoria são-paulina, no entanto, pode negociar a liberação de Lugano com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Para garantir vaga na segunda final consecutiva da Libertadores, o time do Morumbi precisa de apenas um empate diante do Chivas, uma vez que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no México. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, em São Paulo.