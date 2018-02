Lugano revela que faltou concentração Na saída do campo, o zagueiro Lugano tentava achar uma expressão que substituísse ?falta de vontade? e explicasse a derrota do São Paulo para o Brasiliense. Achou rapidamente: ?Faltou concentração no jogo. O time deles voltou mais concentrado e acertou dois contra-ataques. Nós tivemos a chance de fazer três gols e não fizemos. Por isso perdemos?. Essa era a mesma justificativa de Cicinho e de Amoroso. ?Dava para matar o jogo em 15 minutos. A gente não conseguiu. E acabamos sendo derrotados?, disse Amoroso. ?A gente deixou escapar essa derrota, mas vamos levantar a cabeça e reagir contra o São Caetano?, afirmou Cicinho. Christian não buscou explicações. ?Jogamos mal e perdemos. Só isso?. O volante Richarlyson estava irritado por ter sido cortado do banco de reservas. ?Depois do jogo contra o Santos, não fui utilizado contra o Corinthians e o Brasiliense. Vou perguntar ao Autuori se fiz alguma coisa errada?. O atacante Thiago vai desfalcar o time por três semanas, por causa de estiramento muscular que sofreu no treino de terça-feira. Com dores, ficou fora ontem. Sem Thiago, Roger, que foi contratado como artilheiro das seis primeiras rodadas do Brasileiro e estava esquecido, volta a ter oportunidades. Nesta quinta, estava na reserva. Mas, os dois ? Thiago e Roger ? terão mais alguém contra quem lutar: Grafite, que agora está em fase final de recuperação da cirurgia nos ligamentos do joelho direito, que operou em 10 de junho. Está fora há 35 partidas. Ainda na primeira quinzena de novembro, provavelmente na próxima semana, Grafite voltará aos treinos com bola. É um indicativo de que sua recuperação vai muito bem. ?A idéia inicial era de que eu voltasse a jogar apenas em janeiro, mas sempre apostei em um tempo menor de recuperação?, assinalou o atacante.